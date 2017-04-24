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В стране и мире | Большинство россиян поддержало бойкот «Евровидения»

24.04.2017|15:30
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Три четверти россиян (75 процентов) поддержали решение Первого канала не транслировать международный музыкальный конкурс «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации в понедельник, 24 апреля.

При этом 18 процентов респондентов выступили против бойкота соревнования.

«Реакция россиян на решение об отказе транслировать "Евровидение" в этом году — предсказуема. Позиция Украины в отношении Юлии Самойловой воспринимается как несправедливая и политизированная. А несправедливость порождает эмоциональный отклик», — объяснил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Отмечается также, что количество россиян, смотревших «Евровидение» хотя бы один раз, за пять лет выросло с 76 процентов до 82 процентов.

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая. Россия не будет участвовать в конкурсе из-за запрета Киевом заявленной участнице Юлии Самойловой въезжать на Украину. Первый канал и «Россия-1» отказались от трансляции конкурса.

В марте сообщалось, что значительная часть жителей России (64 процента) не поддерживают возможный бойкот «Евровидения-2017». За отказ от участия в соревновании высказывались 30 процентов опрошенных.

Источник — lenta.ru
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Гость|24.04.2017 15:37|

Европа слишком много позволяет Киеву, очень скоро может об этом пожалеть...

Гость|24.04.2017 15:57|

Поросенко пора на холодец пустить за долги)))

Гость|24.04.2017 16:03|

Какой бойкот? Не хотят смотреть - пусть не смотрят!

Гость|24.04.2017 16:05|

Дебильные россияне все поддерживают! Тупицы!

Гость|24.04.2017 16:07|

много на себя берут , голова весит на нитке, а всё думают о прибытке, что за народишко упёртый, с гонором.

Имя: Гость
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