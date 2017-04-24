24.04.2017 | 15:30

Три четверти россиян (75 процентов) поддержали решение Первого канала не транслировать международный музыкальный конкурс «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации в понедельник, 24 апреля.

При этом 18 процентов респондентов выступили против бойкота соревнования.

«Реакция россиян на решение об отказе транслировать "Евровидение" в этом году — предсказуема. Позиция Украины в отношении Юлии Самойловой воспринимается как несправедливая и политизированная. А несправедливость порождает эмоциональный отклик», — объяснил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Отмечается также, что количество россиян, смотревших «Евровидение» хотя бы один раз, за пять лет выросло с 76 процентов до 82 процентов.

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая. Россия не будет участвовать в конкурсе из-за запрета Киевом заявленной участнице Юлии Самойловой въезжать на Украину. Первый канал и «Россия-1» отказались от трансляции конкурса.

В марте сообщалось, что значительная часть жителей России (64 процента) не поддерживают возможный бойкот «Евровидения-2017». За отказ от участия в соревновании высказывались 30 процентов опрошенных.