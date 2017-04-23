23.04.2017 | 09:34

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил разыскать двух мужчин, вступившихся за ребенка, которого на улице в Екатеринбурге жестоко избивал отец. Их планируется представить к ведомственной награде, говорится в сообщении СКР, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 22 апреля.

«Если бы его не остановили эти двое прохожих, то четырехлетний малыш мог погибнуть. Такая смелость и неравнодушие вызывают уважение», — отмечается в заявлении.

Инцидент произошел вечером 19 апреля на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Красных Командиров. Нетрезвый 39-летний мужчина несколько раз ударил четырехлетнего сына головой об асфальт. Отец принялся избивать ребенка после того, как тот расплакался. Происходящему помешали прохожие, ребенка отправили в больницу. Злоумышленник скрылся с места происшествия, однако его задержали.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Уточняется, что ранее он уже был судим.