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В стране и мире | Радулов решил проигнорировать вызов в сборную России на ЧМ

23.04.2017|13:04
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Форвард «Монреаль Канадиенс» Александр Радулов заявил, что «наверное не поедет» в сборную России в случае вызова от главного тренера Олега Знарка. Слова хоккеиста приводит Sportbox.

«Поеду ли в сборную, если вызовут? Не знаю. Нет, наверное», — сказал Радулов.

В ночь на 23 апреля «Монреаль» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 1:3 и завершил борьбу в Кубке Стэнли. Контракт Радулова с канадским клубом завершился, и 30-летний хоккеист стал свободным агентом.

31 марта Радулов рассказал о попытках заставить его поучаствовать в ЧМ-2016 в России. Хоккеист пропустил турнир, сославшись на травму. В апреле 2016 года Федерация хоккея России обвинила его в нежелании играть за cборную.

Чемпионат мира-2017 пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.04.2017 13:37|

Кто есть Радулов?

Гость|23.04.2017 13:40|

Не приедет - не надо! Нечего этих легионеров приглашать пользы от них нет. Своя молодёжь лучше него сыграет!

Гость|23.04.2017 13:45|

какая молодежь? посмотри на Дизель...

Гость|23.04.2017 14:05|

Татарский ПЕТУХ.

Гость|23.04.2017 14:28|

Знарок очень специфический тренер многие не хотят под ним работать особенно как в сборной почти бесплатно по профессиональным понятиям

Гость|23.04.2017 14:31|

Радулов реальная сила для сборной в отличии от Ови-Кови

Имя: Гость
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