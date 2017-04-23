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В стране и мире | Памятник 32-му президенту США открыли в Крыму

23.04.2017|09:19
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Памятник 32-му президенту США Франклину Делано Рузвельту открыли в Ялте в субботу, 22 апреля. Он появился на улице, носящей его имя, сообщает «Интерфакс».

Мэр города Андрей Ростенко пояснил, что бюст установлен «с учетом заслуг Франклина Рузвельта в сохранение мира в XX веке», передает РИА Новости.

Градоначальник заверил, что инициатива открыть памятник исходит от общественности города. «Я поддержал эту идею и ставлю перед собой задачу полностью восстановить и сделать улицу Рузвельта одной из самых уютных и желанных для прогулок», — сказал мэр.

Бюст американского лидера более полувека назад создал севастопольский скульптор Константин Кошкин. Он отдал его Ливадийскому дворцу, где в 1945 году встречались руководители СССР, США и Великобритании — Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль. Долгое время памятник хранился в запасниках, а в 2005 году его передали в дар гостинице «Бристоль», где создали небольшой музей американского лидера.

«Я счастлив, что наконец-то идея отца, вот это творение спустя 55 лет обрело свое законное место на улице Рузвельта, и отец, думаю, был бы безумно рад», — сказал на открытии бюста сын скульптора Сергей Кошкин, пишет «Интерфакс».

Это второй памятник Рузвельту в Ялте. Два года назад недалеко от Ливадийского дворца поставили 10-тонный бронзовый монумент лидерам «большой тройки» работы Зураба Церетели. Он воспроизвел сцену фотографирования Сталина, Рузвельта и Черчилля.

Ялтинская конференция проходила в Крыму с 4 по 11 февраля 1945 года. Она была посвящена установлению послевоенного мирового порядка.

Источник — lenta.ru
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