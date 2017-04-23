23.04.2017 | 09:32

Минздрав предложил запретить курить вейпы и электронные сигареты в общественных местах. Соответствующий пункт содержится в разработанной ведомством стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года, сообщает Rambler News Service.

«Ввоз, продажи, реклама, продвижение и потребление этих изделий [вейпов и электронных сигарет] никак не регулируются в настоящее время, что приводит резкому увеличению распространенности потребления этих продуктов, особенно подростками, и представляет серьезную угрозу для достижений реализации антитабачных мер», — отметили в Минздраве.

Также там прописан запрет на продажу вейпов лицам, не достигшим 21 года. Кроме того, предлагается запретить рекламу этих изделий и ограничить число мест, где их можно будет приобрести. Помимо этого, предлагается постепенно увеличивать акцизы и потребительские цены на электронные сигареты, вейпы и другие аналогичные изделия, а также установить жесткий технический регламент.

В марте в Минздраве заявили, что контроль за оборотом электронных сигарет не должен быть более мягким, чем за обычными, а в январе Роспотребнадзор призывал ввести законодательное регулирование использования вейпов.

Вейпы и электронные сигареты обрели популярность после того, как в России начал действовать антитабачный закон. В 2013 году курить запретили в подъездах, госучреждениях, больницах, театрах, музеях, санаториях и на спортивных объектах. С 1 июня 2014 года запрет распространился на все кафе и рестораны.