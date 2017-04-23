23.04.2017 | 09:35

Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ о создании Министерства туризма. Целью нового ведомства станет работа по привлечению иностранных путешественников в страну. Об этом пишет ближневосточное издание Al Bawaba.

По данным портала, государственным министром по делам туризма президент назначил Гулама Наби Фрахи (Ghulam Nabi Farahi), ранее занимавшего пост министра по делам парламента.

Другие подробности о работе нового министерства, включая размер его бюджета, пока неизвестны.

Афганистан почти 40 лет страдает от различных вооруженных конфликтов на своей территории. Это привело к тому, что туризм в стране признан небезопасным.

В августе прошлого года члены террористической организации «Талибан» (запрещена в России), которая фактически правила Афганистаном с 1996 по 2001 годы, совершили вооруженное нападение на автобус с иностранными туристами из США, Великобритании и Германии рядом с древним городом Герат у границы с Ираном. Тогда шесть человек, включая водителя, получили ранения и попали в больницу.

Наибольшей популярностью у немногих иностранных туристов, которые отваживаются поехать в Афганистан, пользуется провинция Бамиан, привлекающая путешественников красотой природы и памятниками древней архитектуры.