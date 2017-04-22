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В стране и мире | В США мусульманке разрешили боксировать в хиджабе

22.04.2017|10:49
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В США мусульманке разрешили боксировать в хиджабе. Об этом в четверг, 20 апреля, пишет Star Tribune.

По данным газеты, из-за религиозных убеждений 16-летней Амайе Зафар (Amaiya Zafar) из города Оукдейл (штат Миннесота) позволили во время боев надевать этот предмет религиозной одежды, а также закрывать руки и ноги.

«Это важный шаг. Она вложила в это много усилий. Она получила право продемонстрировать свои навыки, и я счастлив за нее», - подчеркнул тренер девушки Натаниэль Хейле (Nathaniel Haile).

Первый матч одетая таким образом Амайя сможет провести уже в апреле.

Спортсменка мечтает выступить на Олимпиаде 2020 года в Токио, однако для этого ей предстоит убедить Международную ассоциацию любительского бокса (AIBA) также разрешить ей выходить на ринг в хиджабе и с закрытыми конечностями.

В марте компания Nike представила первую модель спортивного хиджаба. Предполагается, что в продажу эти головне уборы поступят в 2018 году и будут представлены в трех цветах: черном, сером и обсидиановом.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.04.2017 10:56|

В США разрешают все, что идет против человечности.А в остальном мире разрешают все, что идет против женственности.

Имя: Гость
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