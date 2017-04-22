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В стране и мире | Телеведущего Владимира Соловьева ограбили на полмиллиона рублей

22.04.2017|11:28
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Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи более 500 тысяч рублей с банковской карты журналиста Владимира Соловьева. Об этом ТАСС сообщил адвокат Шота Горгадзе.

По словам Горгадзе, оперативники располагают информацией об исполнителе, похитившем деньги с карты телеведущего.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве агентству сообщили, что по данному факту проводится проверка.

В середине февраля житель деревни Жилково Тверской области Эдуард Косиковский потребовал от Соловьева извинений за высказывание в радиоэфире, которое оскорбило его как отца 24 детей. Его возмутило, что ведущий назвал приемные семьи фермами по выращиванию детей.

Соловьев ведет ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» по каналу «Россия 1» и утреннюю программу «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM».

Источник — lenta.ru
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Гость|22.04.2017 12:03|

Отвратительный тип

Гость|22.04.2017 12:09|

Как пришли, так и ушли. Не жалею , не зову, не плачу.....

Имя: Гость
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