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В стране и мире | Клинт Иствуд снимет фильм о нападении террориста в поезде Амстердам — Париж

22.04.2017|10:21
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Американский актер и режиссер Клинт Иствуд снимет ленту The 15:17 to Paris («15:17 на Париж») о теракте, произошедшем в августе 2015 года в поезде Амстердам - Париж. Об этом сообщает The Wrap со ссылкой на источник.

Фильм будет основан на книге «15:17 на Париж: Правдивая история о террористе, поезде и трех американских героях», написанной очевидцами произошедшего.

Сценаристом выступит Дороти Блискал («Логан», «Чудо на Гудзоне», «Закон ночи»).

21 августа 2015-го в вагоне поезда, следовавшего из Амстердама в Париж, 25-летний марокканец открыл огонь из автоматического оружия, ранив двоих человек. Он был нейтрализован пассажирами, среди которых оказались трое американцев и один британец. Один из них получил ножевые ранения руки и шеи. В поезде находились 554 пассажира.

86-летний Клинт Иствуд снялся в таких фильмах, как «За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой». Он выступил режиссером картин «Чудо на Гудзоне», «Снайпер» и «Гран Торино».

Источник — lenta.ru
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Гость|22.04.2017 10:35|

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