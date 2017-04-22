22.04.2017 | 10:03

В Иркутской области младенец умер от алкогольного отравления. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

«По версии следствия, подозреваемая, желая успокоить плачущего 4-месячного ребенка, добавила водку в детскую бутылочку с водой и напоила мальчика. В результате алкогольного отравления младенец скончался», - говорится в публикации.

В отношении 26-летней женщины возбуждено дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

У иркутянки есть еще два маленьких ребенка, родительских прав на них она лишена. Кроме того, женщина состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Киренского района Иркутской области.

В ноябре 2016 года 26-летняя жительница города Прокопьевска Кемеровской области по неосторожности отравила своего месячного сына, выпив около двух литров пива, покормив ребенка грудным молоком и уложив его спать. Утром она увидела, что мальчик не подает признаков жизни и вызвала скорую. Прибывшие медики констатировали смерть младенца от алкогольного отравления. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).