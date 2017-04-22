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В стране и мире | Африканская девушка с разноцветной кожей стала моделью

22.04.2017|11:05
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25-летняя медсестра из Ганы, страдающая витилиго, стала успешной моделью. Ее историю рассказало издание Daily Mail.

Энам Хейкинз (Enam Heikeens) рассказала журналистам, что в семь лет на ее коже появились и стали расти светлые пятна. Школьники издевались над ее необычной внешностью и травили девочку. «В школе одноклассники не подходили ко мне, потому что думали, что это заразно», - вспоминает она.

Проблемы не закончились, когда Энам выросла. Ей не удавалось наладить личную жизнь, потому что ухажеры стеснялись показываться с ней на людях. «Я была ужасно подавлена, но пять лет назад решила: хватит», - рассказала она Daily Mail. Девушка пришла к выводу, что нужно смириться со своей внешностью и перестать беспокоиться о болезни.

Когда Энам училась на медсестру, она поехала на конференцию по витилиго. Там на нее обратили внимание скауты модельного агентства. Девушку стали приглашать на съемки для журналов и модных брендов.

Витилиго - нарушение пигментации, приводящее к исчезновению меланина на некоторых участках кожи. Ему подвержены около одного процента жителей планеты. Болезнь плохо изучена и не имеет надежных методов лечения.

В марте сообщалось, что 16-летняя жительница Испании Альба Парехо, которую обзывали далматином из-за родимых пятен, приняла участие в модельных съемках.

Источник — lenta.ru
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