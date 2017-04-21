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В стране и мире | В ЮАР в автокатастрофе погибли 17 школьников

21.04.2017|17:43
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По меньшей мере 17 школьников погибли в результате ДТП в южноафриканской провинции Мпумаланга. Об этом сообщает Reuters.

В свою очередь, местное издание Eyewitness News пишет о 20 жертвах. На место происшествия прибыли спасатели и медики.

По данным портала News 24, микроавтобус, перевозивший учащихся, перевернулся и загорелся. О причинах ДТП не сообщается.

20 марта в Румынии на одной из трасс перевернулся автобус, в котором находились школьники. В результате аварии 13 детей получили травмы. Содержание алкоголя в крови у 61-летнего водителя составило 0,34 промилле. Мужчина рассказал полиции, что от усталости уснул за рулем.

Источник — lenta.ru
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