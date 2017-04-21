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В стране и мире | В Хабаровске напали на приемную УФСБ и убили одного сотрудника

21.04.2017|12:41
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При нападении на приемную управления ФСБ по Хабаровскому краю погиб один сотрудник спецслужбы и посетитель, гражданин одной из стран СНГ. Об этом со ссылкой на представителей ведомства сообщает ТАСС. Другой посетитель ранен.

Неизвестный, открывший стрельбу в приемной, ликвидирован.

По данным «АмурПРЕСС», в центре города вооруженными людьми перекрыты улицы Волочаевская (там расположено здание краевого УФСБ) и Шеронова. «Военные, вооруженные автоматами, и полиция не пропускают людей. В эти два квартала прибыли машины скорой помощи. Представители полиции не комментируют ситуацию», — передает корреспондент агентства.

Источник — lenta.ru
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Гость|21.04.2017 13:07|

Пошла жара.

Гость|21.04.2017 13:32|

"В Хабаровске напали на приемную УФСБ и убили одного сотрудника" то что убили еще одного ЧЕЛОВЕКА, видно в заголовок не вставляется. Мигрант не человек, сотрудник сверхчеловек, так?

Гость|21.04.2017 13:36|

В Центре общественных связей ФСБ рассказали, что 21 апреля в приемную управления ведомства по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая зону технического контроля, начал стрелять по людям.

В результате погиб сотрудник Федеральной службы безопасности и один из двух посетителей — граждан стран СНГ, второй ранен. «Нападавший уничтожен», — заявили в ЦОС.

Гость|21.04.2017 13:37|

Установлена личность напавшего. Им оказался 18-летний местный житель А.В. Конев. По сообщению ЦОС ФСБ, нападавший был члeном неонацистской группировки.

Имя: Гость
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