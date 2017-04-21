21.04.2017 | 12:41

При нападении на приемную управления ФСБ по Хабаровскому краю погиб один сотрудник спецслужбы и посетитель, гражданин одной из стран СНГ. Об этом со ссылкой на представителей ведомства сообщает ТАСС. Другой посетитель ранен.

Неизвестный, открывший стрельбу в приемной, ликвидирован.

По данным «АмурПРЕСС», в центре города вооруженными людьми перекрыты улицы Волочаевская (там расположено здание краевого УФСБ) и Шеронова. «Военные, вооруженные автоматами, и полиция не пропускают людей. В эти два квартала прибыли машины скорой помощи. Представители полиции не комментируют ситуацию», — передает корреспондент агентства.