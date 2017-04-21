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В стране и мире | Скончалась еще одна пострадавшая при теракте в петербургском метро

21.04.2017|11:14
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В больнице скончалась еще одна пострадавшая при взрыве в петербургском метро, который произошел 3 апреля. Об этом в Twitter сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

Таким образом, число жертв теракта достигло 15 человек (террорист-смертник в число погибших не включается).

3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. Было установлено, что его совершил террорист-смертник Акбаржон Джалилов, в 2011 году получивший российское гражданство. В результате взрыва погибли 14 человек, за медицинской помощью обратились 89 пострадавших.

Подозреваемый в организации теракта уроженец Киргизии Аброр Азимов был арестован 18 апреля до 3 июня. Его задержали днем ранее в Одинцовском районе Подмосковья, при нем был найден заряженный боевой пистолет. Помимо него, по делу арестованы еще восемь человек.

Источник — lenta.ru
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Гость|21.04.2017 12:21|

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