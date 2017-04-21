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В стране и мире | Британка собрала коллекцию самых идиотских провинциальных новостей

21.04.2017|16:24
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Жительница Великобритании создала аккаунт в Twitter под названием @CrapLocalNews («Дурацкие провинциальные новости»), в котором коллекционирует все самые нелепые заголовки из местных британских газет и онлайн-изданий. На это обратило внимание Mashable.

33-летняя Никки Пул (Nicky Poole) давно заметила, что за пределами Лондона журналисты не ограничивают себя только политикой и экономикой, они постоянно экспериментируют с форматами и делают новости из чего угодно.

К примеру, региональные репортеры могут посвятить целую полосу в газете комичному снимку коровы или выпустить материал о коте, который нервирует работников супермаркета.

Пул поспорила с коллегами, кто наберет больше всего подписчиков в Twitter с нуля, и ради этого создала аккаунт @CrapLocalNews. По ее мнению, смешных заголовков и статей в провинциальных британских СМИ более чем достаточно, а пользователей соцсетей привлекает подобный контент.

«Раньше моя мама вырезала из газет смешные истории и прикрепляла их на холодильник. Ее любимыми были материалы с заголовками "На женщину напала ворона" и "Водитель автобуса остановился ради порции жареной картошки», — рассказала девушка изданию.

В данный момент на аккаунт @CrapLocalNews подписаны почти 17 тысяч пользователей.

Источник — lenta.ru
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Гость|21.04.2017 16:47|

penzainform.ru писал(a):

На женщину напала ворона
У них это смешно))))

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