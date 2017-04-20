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В стране и мире | В США полицейский оштрафовал себя на 300 долларов за быструю езду

20.04.2017|17:20
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Полицейский из американского города Сперри, штат Оклахома, оштрафовал себя за превышение скорости. Об этом сообщает UPI.

Один из жителей Сперри снял на видео автомобиль, едущий со скоростью более 130 километров в час. За рулем сидел глава управления полиции города Джастин Берч (Justin Burch). Увидев запись, он обратился к горожанам через Facebook.

«У меня был повод для спешки, но моя скорость была неразумной», — написал он и сообщил, что после поступившей жалобы выписал себе штраф и намерен оплатить его, как любой другой гражданин. Нарушение обойдется ему в сумму, превышающую 300 долларов (около 17 тысяч рублей).

Берч признался журналистам, что не стал бы штрафовать себя, если бы не видео. «Но как и другим, мне нужно отвечать за свои действия, раз я попался», — заявил он.

В 2013 году сообщалось, что японский министр Такуми Нэмото добровольно наложил на себя штраф в размере месячной зарплаты из-за грубостей подчиненного в твиттере.

Источник — lenta.ru
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Гость|20.04.2017 17:53|

Мужик...Уважаю...Он точно не Димон...

Гость|20.04.2017 18:06|

penzainform.ru писал(a):

«Но как и другим, мне нужно отвечать за свои действия, раз я попался»,
Нда, наказывают не за то, что делают, а за то, что попадаются.

Гость|20.04.2017 18:14|

penzainform.ru писал(a):

Берч признался журналистам, что не стал бы штрафовать себя, если бы не видео. «Но как и другим, мне нужно отвечать за свои действия, раз я попался», — заявил он.
За кресло испугался.

Гость|20.04.2017 18:24|

Уважаю. Настоящий полисмен!

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