20.04.2017 | 15:21

Депутаты Госдумы от фракций «Единой России» и ЛДПР разработали законопроект о юридическом механизме захоронения останков Владимира Ленина. Об этом сообщает RT в четверг, 20 апреля.

«Мы предусмотрели создание межведомственной комиссии, которая будет заниматься вопросом перезахоронения останков исторических личностей. Речь идет о лидере большевиков Владимире Ленине, юридические основания для перезахоронения которого сейчас отсутствуют в правовом поле», — сказал один из авторов инициативы Владимир Сысоев.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О погребении».

По данным «Левада-Центра», более половины россиян считают, что тело Ленина необходимо захоронить. В частности, 32 процента опрошенных полагают, что его могила должна располагаться у Кремлевской стены, 26 процентов выступают за Волковское кладбище в Санкт-Петербурге.

В начале апреля председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал убрать тело Ленина из мавзолея. Представитель РПЦ заявил, что тела палачей не должны «выставляться на всеобщее обозрение».