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В стране и мире | В Госдуме собрались похоронить Ленина по закону

20.04.2017|15:21
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Депутаты Госдумы от фракций «Единой России» и ЛДПР разработали законопроект о юридическом механизме захоронения останков Владимира Ленина. Об этом сообщает RT в четверг, 20 апреля.

«Мы предусмотрели создание межведомственной комиссии, которая будет заниматься вопросом перезахоронения останков исторических личностей. Речь идет о лидере большевиков Владимире Ленине, юридические основания для перезахоронения которого сейчас отсутствуют в правовом поле», — сказал один из авторов инициативы Владимир Сысоев.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О погребении».

По данным «Левада-Центра», более половины россиян считают, что тело Ленина необходимо захоронить. В частности, 32 процента опрошенных полагают, что его могила должна располагаться у Кремлевской стены, 26 процентов выступают за Волковское кладбище в Санкт-Петербурге.

В начале апреля председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал убрать тело Ленина из мавзолея. Представитель РПЦ заявил, что тела палачей не должны «выставляться на всеобщее обозрение».

Источник — lenta.ru
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Гость|20.04.2017 15:28|

отстаньте от ЛЕНИНА не с вашим умом, что он вам задницу ковыряет, лежит и не кому не мешает.

Гость|20.04.2017 15:36|

Не, ребята, вы не правы. Если по городам и весям гастролируют мощи и от этого происходит "исцеление". то почему бы и эти мощи не поставить на службу верующим в светлое прошлое.

Гость|20.04.2017 15:38|

Гость писал(a):

Не, ребята, вы не правы. Если по городам и весям гастролируют мощи и от этого происходит "исцеление". то почему бы и эти мощи не поставить на службу верующим в светлое прошлое.
Мощи сына Диавола для этого не годятся .

Гость|20.04.2017 15:40|

Истинные коммуняки давно уже поумирали - можно хоронить . У Гундяев добро даст .

Гость|20.04.2017 15:44|

Секретарь генсовета «Единой России» Вячеслав Володин призвал все партии объединяться вокруг пакта, подчеркнув, что те, кто этого не сделает, «должны уйти из политической жизни и стать изгоями»Я слышал только о пакте Молотова - Риббентропа . А это - картельный сговор .

Гость|20.04.2017 15:47|

Гость писал(a):

Я слышал только о пакте Молотова - Риббентропа

Антикоминтерновский пакт

Восточный пакт

Пакт Молотова — Риббентропа

Берлинский пакт

Пакт Эберта — Грёнера

Стальной пакт

Пакт о нейтралитете между СССР и Японией (1941)

Пакт Бриана — Келлога

Пакт Рериха

Международный пакт о гражданских и политических правах (1966)

Пакт о стабильности и экономическом росте стран Евросоюза (1997)

Фамильный пакт (семейный договор) 1761 — договор между французскими и испанскими Бурбонами во время Семилетней войны 1756-63.

Пакт Сааведра Ламаса (1933) — антивоенный пакт о ненападении и примирении, подписанный в декабре большинством стран Латинской Америки и США; назван по имени его автора.

Пакт мира — название договора, предложение о заключении которого 5 великими державами — СССР, США, Китаем

Гость|20.04.2017 15:49|

Спасибо , просветил .

Гость|20.04.2017 15:50|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Я слышал только о пакте Молотова - Риббентропа

Антикоминтерновский пакт

Восточный пакт

Пакт Молотова — Риббентропа

Берлинский пакт

Пакт Эберта — Грёнера

Стальной пакт

Пакт о нейтралитете между СССР и Японией (1941)

Пакт Бриана — Келлога

Пакт Рериха

Международный пакт о гражданских и политических правах (1966)

Пакт о стабильности и экономическом росте стран Евросоюза (1997)

Фамильный пакт (семейный договор) 1761 — договор между французскими и испанскими Бурбонами во время Семилетней войны 1756-63.

Пакт Сааведра Ламаса (1933) — антивоенный пакт о ненападении и примирении, подписанный в декабре большинством стран Латинской Америки и США; назван по имени его автора.

Пакт мира — название договора, предложение о заключении которого 5 великими державами — СССР, США, Китаем

Вот ведь умный человек , почему в тени ?

Гость|20.04.2017 15:55|

penzainform.ru писал(a):

По данным «Левада-Центра», более половины россиян считают, что тело Ленина необходимо захоронить.
Грантоедский е-центр,и выборка у них только столичная.Захоронить нужно,но не раньше ,чем церкви захоронят "мощи святых".В мире должен быть баланс интересов.

Гость|20.04.2017 16:08|

а сколько денег уходит в месяц на его содержание?

Гость|20.04.2017 16:11|

Проблем в стране больше нет. Вот оказывается о чем у госдумы голова болит.

Гость|20.04.2017 16:11|

Гость писал(a):

а сколько денег уходит в месяц на его содержание?
Намного меньше ,чем 1 день охраны Гундяева ФСО.

Гость|20.04.2017 16:15|

penzainform.ru писал(a):

Представитель РПЦ заявил, что тела палачей не должны «выставляться на всеобщее обозрение».
Здрасьте! А мощи того-же Николашки Кровавого они сами со "всеобщего обозрения" уберут?

Гость|20.04.2017 16:18|

Гость писал(a):

А 99% процентов россиян считают,
...что лучше всего надеть на голову кастрюли и дуршлаги и скакать, скакать.

Гость|20.04.2017 16:30|

ВАМ ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО? НОРМАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ОТ ВАС НЕ ДОЖДЕШЬСЯ!

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Имя: Гость
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