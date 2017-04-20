Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|20 апр 2017|18:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
+3oC
Завтра | Ясно |
  60.61  |  $  56.42
 

В стране и мире | Путин снова попал в сотню самых влиятельных людей мира по версии Time

20.04.2017|16:51
Печать

Американский журнал Time включил президента России Владимира Путина в список из ста самых влиятельных персон мира. Полный перечень опубликован на сайте журнала.

Составители списка не присуждают участникам места, но персоны разделены на несколько категорий — «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры» и «Кумиры». Российский президент попал в категорию лидеров.

Журнал также опубликовал небольшой очерк о Путине, написанный бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. В нем политик отмечает, что действующий президент смог сохранить российское государство и удержал под контролем ситуацию, «сложившуюся после его предшественника».

«Я уверен, что Россия может добиться успеха только демократическим путем. Россия готова к политической конкуренции, настоящей многопартийной системе, честным выборам и постоянной смене правительства. Именно это определяет роль и ответственность президента», — написал Горбачев.

Помимо Путина, в список самых влиятельных лидеров также вошли премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер Индии Нарендра Моди, лидер демократов в сенате США Чак Шумер, президент США Дональд Трамп, сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж, директор ФБР Джеймс Коми, лидер КНДР Ким Чен Ын, супруга одного из основателей компании Microsoft Билла Гейтса Мелинда, Папа Римский Франциск, президент Филиппин Родриго Дутерте, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и многие другие деятели.

В декабре 2016 года читатели журнала Time включили Путина в число самых влиятельных людей года наряду с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом США Бараком Обамой, его преемником на этом посту Дональдом Трампом, а также основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. В то же время редакция Time назвала «человеком года» Трампа.

В конце прошлого года Путин также возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Forbes.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|20.04.2017 17:08|

Доживём до 18г. увидим ..

Гость|20.04.2017 17:09|

Гость писал(a):

Доживём до 18г. увидим ..
Тоже ждёшь как я перевода летнее-зимнее время?

Гость|20.04.2017 17:16|

Ага , жду не дождуся, когда.....

Гость|20.04.2017 17:16|

Гость писал(a):

а Тем временем по японскому телевидению
Там кто-то смотрит зомбоящик?

Гость|20.04.2017 17:19|

в точку....

Гость|20.04.2017 17:46|

Это и называется "вступить в го..но"). Нигде нет ни одной публикации этих списков.

Гость|20.04.2017 17:46|

Гость писал(a):

Доживём до 18г. увидим ..
могут и отменить по желанию трудящихся

Гость|20.04.2017 17:55|

В Большом Кремлевском дворце в четверг, 20 апреля, в ходе заседания Российского организационного комитета "Победа" произошел скандальный эпизод. Председатель Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы "Инвалиды войны" Андрей Чепурной раскритиковал заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича.

Участник заседания пожаловался главе государства, что сенатор назвал спикера ГД Вячеслава Володина в качестве правопреемника президента РФ, сообщает РИА "Новости". Также Чепурной заявил, что Клинцевич "использует свой административный ресурс и пытается уничтожить организацию, захватить имущество и внести раскол в ветеранское движение среди инвалидов", цитирует ТАСС его слова.

Чепурной обвинил сенатора в том, что с его подачи было организовано множество проверок "Инвалидов войны", которые существенных нарушений не выявили, сообщает "Интерфакс". Глава организации заявил, что Клинцевич рассылает письма региональным чиновникам и руководителям общественных организаций, в которых утверждает, что "правопреемник президента РФ" наделит его "необъятными полномочиями", а "всех неугодных закатает и закопает живьем".

Гость|20.04.2017 17:59|

Чепурной - первый из людей госдумы, кого можно назвать за это выступление Человеком.

Гость|20.04.2017 18:00|

По версии американского журнала "Time" за 2 января 1939 года "Человеком года-1938" стал Адольф Гитлер.

Гость|20.04.2017 18:02|

Гость писал(a):

По версии американского журнала "Time" за 2 января 1939 года "Человеком года-1938" стал Адольф Гитлер.
Этого драного журнала с его списками даже в интернете нет.

Гость|20.04.2017 18:02|

и что? до сих пор ищут в девственных лесах бразилии .

Гость|20.04.2017 18:04|

Почему это нет в интернете? Вы вообще искали или так просто брякнули? На обложке от 2 января 1939 года.

Гость|20.04.2017 18:07|

Гость писал(a):

По версии американского журнала "Time" за 2 января 1939 года "Человеком года-1938" стал Адольф Гитлер.

Так и было, пока Гитлер не вздумал заняться холокостом. И пока не полез на Россию. Тут был и сказочке конец.

Гость|20.04.2017 18:08|

Гость писал(a):

Почему это нет в интернете? Вы вообще искали или так просто брякнули? На обложке от 2 января 1939 года.
Ну нет этих списков в интернете! Поищи сама. И сайта журнала нет, такм просто какая-то идиотская реклама несколько портретов бараков олбрайтов.

Журнал для малолетних идиотов...

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!