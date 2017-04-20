20.04.2017 | 16:51

Американский журнал Time включил президента России Владимира Путина в список из ста самых влиятельных персон мира. Полный перечень опубликован на сайте журнала.

Составители списка не присуждают участникам места, но персоны разделены на несколько категорий — «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры» и «Кумиры». Российский президент попал в категорию лидеров.

Журнал также опубликовал небольшой очерк о Путине, написанный бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. В нем политик отмечает, что действующий президент смог сохранить российское государство и удержал под контролем ситуацию, «сложившуюся после его предшественника».

«Я уверен, что Россия может добиться успеха только демократическим путем. Россия готова к политической конкуренции, настоящей многопартийной системе, честным выборам и постоянной смене правительства. Именно это определяет роль и ответственность президента», — написал Горбачев.

Помимо Путина, в список самых влиятельных лидеров также вошли премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер Индии Нарендра Моди, лидер демократов в сенате США Чак Шумер, президент США Дональд Трамп, сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж, директор ФБР Джеймс Коми, лидер КНДР Ким Чен Ын, супруга одного из основателей компании Microsoft Билла Гейтса Мелинда, Папа Римский Франциск, президент Филиппин Родриго Дутерте, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и многие другие деятели.

В декабре 2016 года читатели журнала Time включили Путина в число самых влиятельных людей года наряду с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом США Бараком Обамой, его преемником на этом посту Дональдом Трампом, а также основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. В то же время редакция Time назвала «человеком года» Трампа.

В конце прошлого года Путин также возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Forbes.