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В стране и мире | Воспитатель по ошибке напоила детсадовца дезинфицирующим средством

19.04.2017|11:35
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В Екатеринбурге воспитанник детского сада попал в больницу после того, как выпил дезинфицирующее средство, по ошибке предложенное ему воспитателем вместо воды. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

Инцидент произошел 18 апреля в детсаду №72, расположенном в Верх-Исетском районе города. По данным ведомства, шестилетний ребенок сказал сотруднику сада, что хочет пить, и ему налили воды из чайника.

«Сделав два глотка, ребенок почувствовал кислый, неприятный вкус, о чем сообщил воспитателю. В это время младший воспитатель сообщила, что в чайнике раствор дезинфицирующего средства "ДЭО-хлор", который она влила, чтобы почистить чайник», — отметили в прокуратуре.

Пострадавший был доставлен в детскую больницу, где ему промыли желудок. Предварительный диагноз, поставленный мальчику, — ожог гортани и полости рта, под вопросом ожог пищевода. Ребенок находится на стационарном лечении.

По факту произошедшего начата проверка.

Ранее в апреле в саратовском детском саду двое воспитанников отравились, попробовав найденные таблетки крысиного яда. Пострадавшие были госпитализированы. По факту произошедшего также была начата проверка.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.04.2017 11:56|

А все потому, что экономят на персонале. Кто должен чистить чайники в детском саду? Почему воспитатели и учителя должны ходить по домам и проверять условия жизни учеников, переписывать дошкольников? Набирайте штат социальных педагогов, это их обязанность. Почему после уроков уставший учитель должен бегать за оравой детей и подгонять их на уборку территории? Денежек у вас нет, бедняжки, еще с родителей клянчите на тряпочки для доски. Так и будет у вас продолжаться вечный бардак.

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