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В стране и мире | Под Парижем лицеист взял в заложники одноклассников из-за травли в соцсетях

19.04.2017|16:17
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В пригороде Парижа Сен-Дени 17-летний ученик лицея взял в заложники учителя и одноклассников. Об этом сообщает Le Parisien.

Вооруженный топором и ножом юноша угрожал расправой своим однокашникам. Вступившему в переговоры классному руководителю после часовой беседы удалось уговорить молодого человека разоружиться. Подросток был задержан полицейскими.

В ходе допроса выяснилось, что на преступление лицеист пошел из-за обидных комментариев одноклассников на его страницах в соцсетях.

В феврале 2016 года сообщалось, что учащейся одной из старших школ в шотландском городе Солткотс пришлось перейти на домашнее обучение. Причиной стали постоянные насмешки одноклассников из-за длинных волос. «Меня дразнили не только девочки, но и мальчики, и с каждым днем все более злобно», - призналась пострадавшая. «Это было мерзко, и я видела, что моя девочка чувствовала себя все более неуверенной в себе», - объяснила мать подростка свой выбор в пользу дистанционного образования дочери.

Источник — lenta.ru
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