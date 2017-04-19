19.04.2017 | 14:48

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет поднят до уровня прожиточного минимума работающего. Об этом в среду, 19 апреля, заявил премьер-министр Дмитрий Медевдев в ходе отчета о работе правительства в Госдуме. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«В прошлом году мы два раза поднимали минимальный размер оплаты труда — до 7500 рублей, хотя это тоже было непросто, и мне пришлось провести на эту тему несколько совещаний, объяснять, почему это нужно сделать. С 1 июля этого года МРОТ поднимется до 7800 рублей. А в ближайшие несколько лет — до уровня прожиточного минимума работающего», — заявил он.

4 апреля правительство установило прожиточный минимум по итогам четвертого квартала 2016 года в размере 9691 рубля. Это на два процента меньше, чем в третьем квартале. Для трудоспособных россиян прожиточный минимум составил 10 466 рублей, для пенсионеров — 8 тысяч рублей и 9434 рубля для детей.

В середине марта вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец назвала бедность россиян уникальной. Средняя заработная плата в России в 2016 году составляла 36,7 тысячи рублей. Однако на уровне минимальной оплаты труда в отечественной экономике работает 4,9 миллиона человек, указала она.

В январе глава Минтруда Максим Топилин призвал обеспечить приближение МРОТ к региональному прожиточному минимуму к осени 2017 года.