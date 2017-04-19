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В стране и мире | Медведев собрался стимулировать рождение первенцев

19.04.2017|16:14
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе ежегодного отчета правительства перед депутатами Госдумы заявил, что стимулирование рождения первенцев в семьях является ключевой задачей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам премьера, правительству необходимо задуматься о методах, которыми можно осуществлять такое стимулирование. «Надо стимулировать, чтобы коэффициент [прироста населения] был 2, нам нужно подумать и о сохранении в том или ином виде программы материнского капитала, и о стимулировании рождения не только вторых и третьих детей, потому что это мы плюс-минус научились делать», - отметил Медведев.

Задачу, по мнению главы правительства, наряду с региональными программами этого позволит достичь новый финансовый и организационный инструмент, в том числе выдачи земельных участков.

В декабре 2016 года Президент России Владимир Путин подписал закон, замораживающий размер материнского капитала до 1 января 2020 года. В октябре того же года приостановить ежегодную индексацию материнского капитала «с учетом финансово-экономической ситуации в стране» предлагал Минтруд.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.04.2017 16:24|

Медведеву верить нельзя.

Гость|19.04.2017 16:27|

Гость писал(a):

Медведеву верить нельзя.
Верить нельзя никому.

(Мне - можно)

Гость|19.04.2017 16:27|

Зачем это прирост населения,этих работой обеспечить не могут?

Гость|19.04.2017 16:28|

так и не понятно, чем и на сколько стимулировать то собрались

Гость|19.04.2017 16:30|

Гость писал(a):

так и не понятно, чем и на сколько стимулировать то собрались
Подумываешь родить?

Гость|19.04.2017 16:31|

Гость писал(a):

Зачем это прирост населения,
вот именно не понятно, зачем ты здесь

Гость|19.04.2017 16:34|

Гость писал(a):

вот именно не понятно, зачем ты здесь
А где мне быть?

Гость|19.04.2017 16:36|

Врачиха стоит в стимулирующей позе, она лучше медведева бы проституировала, да ресурса нет.

Гость|19.04.2017 16:39|

в караганде..... а медведев всё премьерствует, с его то косяками о приросте говорить.

Имя: Гость
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