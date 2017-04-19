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В стране и мире | Гаражи в чебоксарских школах превратят в кабинеты для первоклассников

19.04.2017|14:37
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В трех школах города Чебоксары гаражи, подсобные помещения и библиотеки переоборудуют под учебные кабинеты для первоклассников. Об этом «ГТРК Чувашия» сообщили в городской администрации.

Отмечается, что данная мера вызвана увеличением числа первоклассников. Планируется, что за счет перепрофилирования неучебных помещений в трех школах к новому учебному году появятся восемь дополнительных классов. В частности, в школе № 59 мастерские перенесут в гаражи, а в освободившихся помещениях оборудуют кабинеты для первоклассников.

«Мы их отремонтируем, создадим необходимые условия, предоставим в Роспотребнадзор, чтобы они приняли их как учебное помещение», — отметил начальник управления образования горадминистрации Дмитрий Захаров.

Отмечается, что из-за перепрофилирования помещений придется изменить расписание и увеличить время перемен, чтобы у школьников было время на переход в другие корпуса. На капитальный ремонт неучебных школьных помещений и городского бюджета выделено девять миллионов рублей.

В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что прирост учащихся является серьезной нагрузкой на школы. В 2016 году на строительство новых школ было выделено 25 миллиардов рублей. В результате за прошлый год появилось 167 тысяч новых учебных мест. По словам Голодец, не хватает еще около шести миллионов мест.

В настоящее время в России действуют 43 тысячи школ, в которых учатся 15 миллионов детей. Два миллиона школьников занимаются во вторую смену, а девять тысяч — в третью.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.04.2017 14:45|

вот так вот

Гость|19.04.2017 14:47|

Подвалы жилых домов тоже как вариант.

Гость|19.04.2017 14:51|

penzainform.ru писал(a):

На капитальный ремонт неучебных школьных помещений и городского бюджета выделено девять миллионов рублей.
богатый городской бюджет в Чебоксарах)))

Гость|19.04.2017 14:55|

Ведь где рабочее место проще всего создать.

Нет рабочего места нет произведенного продукта.

Нет произведенного продукта нет прибыли.

Нет прибыли нет зарплаты

А где же создавать рабочее место

Если Вы, применяете в своей жизни поисковик ГУГЛ

наберите пожалуйста в ГУГЛ фразу

5 крупнейших компаний основанных в гараже

Гость|19.04.2017 14:59|

Как заполнять бюджет Пензенской области, города Пензы миллиардами рублей, миллиардами долларов, миллиардами евро. В короткий период времени.

Как в городе Пензе, Пензенской области создавать условия на законодательном уровне для самостоятельной самоорганизации миллионов частных, индивидуальных рабочих мест, мини-предприятий, мини-цехов, мини-лабораторий, мини-магазинов, автолавок.

В короткий период времени.

Не привлекая при этом ни одной копейки из Федерального бюджета Российской Федерации.

Товарищи говорят. Хочешь быть богатым.

"Создавай сам условия" для самостоятельного возникновения инфраструктуры производства инновационного продукта, товара.

Создай сам условия на законодательном уровне для возникновения возможностей у своего производителя изготовить инновационные товары, продукты.

Т.е. необходимо всего лишь самому попросить на законодательном уровне дать возможность создать свое частное , индивидуальное рабочее место.

Рабочему, изобретателю, исследователю,ученому, предпринимателю, любому желающему для того чтобы работать необходимо рабочее место.

Место куда есть возможность в соответствии с ГОСт установить станок, рабочий стол, др. оборудование.

Нет рабочего места-нет произведенного инновационного товара, продукта, технологии.

Соответственно нету прибыли от реализации продукции . И нету зарплаты рабочему, исследователю, изобретателю, предпринимателю. Нет отчислений в пенсионный фонд и других отчислений.

Для того чтобы экономика в городе Пензе, Пензенской области заработала и ВВП показывал рост, прирост производимого, изготавливаемого инновационного продукта, товара.

Необходимо всего лишь КОМУ то ГДЕ то наладить производство инновационных товаров, современных продуктов которые имеют огромный покупательский спрос.

Если подумать.

И попробовать самому практически своими руками изготовить любой предмет, продукт пользующийся покупательским спросом.

Становиться ясно, что необходимо,- рабочее место.

Без рабочего места невозможно изготовить ,-продукт, инновационный товар.

Не на коленке же собирать инновационный товар, продукт. Конечно.

Если захотеть то возможно и на коленке изготавливать продукт, товар, технологию.

Если рассматривать как работает. Как начинала работать эк

Гость|19.04.2017 15:01|

Если рассматривать как работает. Как начинала работать экономика различных зарубежных стран.

Становиться очень хорошо видно. Что основа. Начало. Зарождение, создание, изготовление инновационного Товара, продукта и даже целых отраслей промышленности лежит, находиться в сарае, гараже.

Так возможно предположить, что в ряде зарубежных стран:

- отрасль самолётостроение ряда марок самолетов имело свое начало в сарае с вывеской фирмы, а только потом перешло на конвейер в огромном производственном помещении, здании.

-отрасль вертолетостроение ряда марок вертолетов имело свое начало в сарае с вывеской, а только потом перешло на конвейер в огромном производственном помещении, здании.

-отрасль мотоциклостроение ряда марок мотоциклов имело свое начало в сарае, а только потом перешло на конвейер в огромном производственном помещении, здании.

-отрасль автомобилестроение ряда марок автомобилей имело свое начало в гараже, а только потом перешло на конвейер в огромном производственном помещении, здании.

- теоретическое открытие радия, полония в 1898 году произошло не без помощи старого сарая где перерабатывались тонны руды

В гаражах получили свое начало еще ряд инновационных продуктов. Настолько популярных у потребителей, что ежегодная прибыль от реализации данных инновационных продуктов в одной только стране исчисляеться миллиардами рублей.

Кроме того даже зарождение электромобиля в 18 веке имело свое начало в тележных сараях.

И в тележные сараи не разрешили проводить электричество для того чтобы имелась возможность заряжать аккумуляторы электромобилей. В целях противопожарной безопасности.

Гость|19.04.2017 15:03|

Как заполнить бюджет Пензенской области, города Пензы миллиардами рублей. В короткий период времени.

Как в городе Пензе, Пензенской области создать условия на законодательном уровне для самостоятельной самоорганизации миллионов частных, индивидуальных рабочих мест, мини-цехов, мини-предприятий.

В короткий период времени.Не привлекая при этом ни одной копейки из Федерального бюджета Российской Федерации.

Для этого всего лишь необходимо видоизменить действующее законодательство.

Т.е. пишеться прошение о рассмотрение законодательной инициативы

Президенту Российской Федерации

П у т и н у

В л а д и м и р у

В л а д и м и р о в и ч у

телефон приемной администрации Президента Российской Федерации звонок безвозмездный 8 800 200 2316

Председателю Правительства Российской Федерации

Депутатам Государственной думы Российской Федерации

Совету Федерации Российской Федерации

Министерству экономического роста Российской Федерации

Министерству труда и социального развития

Министерству финансов Российской Федерации

Прошение

В целях заполнения бюджета города Пензы, Пензенской области миллиардами рублей.

В короткий период времени.

В целях самостоятельного создания миллионов рабочих мест, мини-цехов, мини-предприятий в городе Пензе, Пензенской области.

В короткий период времени.

Без привлечения денежных средств из федерального бюджета.

Прошу Вас, разглядеть законодательную инициативу.

Прошу Вас, разрешить физическим, юридическим лицам применять в предпринимательской исследовательской, научной, изобретательской, производственной деятельности:

-сараи;

-гаражи;

-крыши жилых, производственных зданий;

-подвалы жилых, производственных зданий;

-придомовую территорию около жилых домов для установки автолавок фермеров, передвижных мини-магазинов фермеров;

-придомовую территорию около жилых домов для взимания денежной оплаты за ежедневную стоянку автомототранспорта;

-земельные участки применяемые для теплотрасс, линий электрокабелей для установки передвижных автолавок фермеров, передвижных мини-магазинов фермеров;

С соблюдением ГОСТ подготовленных для этих видов.

С уважением,

Гость|19.04.2017 15:06|

penzainform.ru писал(a):

начальник управления образования горадминистрации Дмитрий Захаров
Молодец!

Гость|19.04.2017 15:07|

раньше на конюшнях пороли, а теперь в них детей первоклашек учим.

следующим этапом будет отхожее место считаться у нас кладезь науки.

каков поп таков и приход.

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