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В стране и мире | Организатор теракта в Петербурге признал вину

18.04.2017|16:08
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Аброр Азимов, один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга, признал вину. Об этом во вторник, 18 апреля, в Басманном суде Москвы заявил его адвокат Армен Задоян, передает РИА Новости.

Юрист не уточнил деталей.

В скором времени, как ожидается, суд начнет заседание по поводу ареста подозреваемого.

В понедельник ФСБ объявила о задержании Азимова, выходца из Центральной Азии, в Одинцовском районе Московской области. При нем нашли боевой пистолет и патроны. В спецслужбе уточнили, что мужчина «осуществил подготовку» террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

ФСБ назвала Азимова одним из организаторов, в то время как Следственный комитет заявил, что он «является соучастником преступления, его роль устанавливается».

По информации «Фонтанки», Азимов родился в 1990 году в Киргизии и до 2014 года был гражданином этой страны. Позднее получил российский паспорт. В РФ он зарегистрировался по месту жительства в городе Муром Владимирской области. В 2016-м дважды посещал Турцию.

3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. В результате погибли 14 человек (в их число смертник не включается). Кроме того, на станции «Площадь Восстания» была найдена бомба, однако ее удалось обезвредить. На сумке, в которой она находилась, были обнаружены генетические следы Джалилова. В рамках расследования дела о теракте арестовано восемь человек.

Источник — lenta.ru
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