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В стране и мире | Филиппинский автобус с пассажирами упал в пропасть

18.04.2017|16:05
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В Филиппинском городе Карранглан в центральном регионе страны пассажирский автобус упал в пропасть 24-метровой глубины. Об этом сообщает Associated Press.

Внутри было 50 человек, погибли минимум 26. Остальных вытащили спасатели, которые спустились к месту происшествия на веревках. Многие пострадавшие получили тяжелые травмы, их доставили в больницы. В суматохе детей часто разлучали с родителями.

По предварительным данным следователей, у автобуса отказали тормоза. Это происшествие стало шестым за последние несколько лет. Эксперты пока не могут опросить выживших — многие из них находятся в шоковом состоянии и не могут описать обстоятельства произошедшего.

Источник — lenta.ru
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