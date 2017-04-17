17.04.2017 | 16:32

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства Омской области Станислава Гребенщикова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 17 апреля.

По данным следствия, чиновник организовал выплату из бюджета 14 миллионов рублей подрядчику «СтройИнвестКомплект». При этом он заведомо знал, что указанное общество не выполняет условия контракта и имеет задолженность перед государственным заказчиком по ранее полученным авансам.

По данным СК, бюджетные средства, выделенные на цели реконструкции объекта культурного наследия не были использованы по назначению. Кроме того, был причинен материальный ущерб банку, которому пришлось возмещать убытки по своей гарантии, выданной в обеспечение исполнения госконтракта. Сумму ущерба следствие не раскрывает.

Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в пятое следственное управление с дислокацией в Новосибирске.

14 апреля по ходатайству СК был арестован бывший глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов, обвиняемый в получении взятки в сумме не менее 235 миллионов рублей. По версии следствия, он получил деньги от учредителя фабрики «Акашевская» за покровительство и содействие в выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.