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В стране и мире | Умерла старейшая жительница Земли

16.04.2017|11:19
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Итальянка Эмма Морано, которая считалась старейшим жителем Земли, умерла в возрасте 117 лет 137 дней. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщает La Republica.

Секретом своего долголетия женщина считала употребление трех яиц в день, рубленое мясо и одиночество.

Морано была признана старейшей жительницей планеты в мае 2016 года после смерти американки Сузанны Мушатт Джонс. Итальянка также была последним человеком, родившимся до 1900 года.

В 2016 году сообщалось о смерти китаянки Фу Суцин, которая скончалась на 120-м году жизни.

Источник — lenta.ru
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