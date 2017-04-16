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В стране и мире | РПЦ поддержала идею особого меню для верующих школьников

16.04.2017|14:04
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Глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион заявил, что РПЦ поддерживает идею введения особого меню для верующих российских школьников разных религий, сообщает «Интерфакс».

Вопрос о введении такого меню поступил на рассмотрение в Мосгордуму. По мнению митрополита, пост не вредит работоспособности учащихся. «В том, что сейчас может появиться возможность у тех школьников, которые этого хотят, питаться в соответствии с требованиями своей религиозной традиции, я не вижу ничего плохого, - заявил митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

По словам митрополита, нагрузки у взрослых не меньше, чем у школьников. «При этом мы соблюдаем посты и не чувствуем, что это отрицательно сказывается на нашей работоспособности, наших умственных способностях», - подчеркнул митрополит.

Школьники из верующих семей, по мнению иерарха, смогут сами или с помощью родителей решить, поститься им или нет в случае ввода в школах религиозного меню. «Заставлять никто никого не будет», - заверил митрополит Иларион и добавил, что «возможность для ребенка выбрать еду в соответствии со своей религиозной традицией можно только приветствовать».

В 2017 году в начале Великого поста комбинаты питания Управделами президента России ввели в меню блюда без молока и мяса для госслужащих, следующих православным традициям.

Источник — lenta.ru
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