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В стране и мире | Дебошир во Владивостоке напал на медиков скорой помощи и обстрелял полицейских

16.04.2017|13:30
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Во Владивостоке задержан местный житель, который ранил свою сожительницу, выгнал прибывших по вызову врачей скорой помощи и обстрелял из ружья сотрудников Росгвардии и полиции. Об этом в воскресенье, 16 апреля, «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

Стражей порядка вызвали медики, сообщив об агрессивном пьяном мужчине, который ранил ножом свою сожительницу, а затем силой выгнал врачей скорой помощи. Он отказался открыть дверь сотрудникам полиции и несколько раз выстрелил в них из охотничьего ружья. Сотрудники Росгвардии были вынуждены применить табельное оружие.

«В результате скоротечной перестрелки никто не пострадал. В ходе переговоров полицейским удалось убедить злоумышленника прекратить стрельбу и добровольно сдаться», — сообщили в ведомстве.

В квартире сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, хранившегося незаконно. Пострадавшая женщина была доставлена в больницу.

Следственное управление СКР по Приморскому краю даст оценку действиям стражей порядка, связанным с применением оружия.

Источник — lenta.ru
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