16.04.2017 | 13:32

Число жертв теракта в пригороде сирийского Алеппо увеличилось как минимум до 112. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека (Syrian Observatory for Human Rights).

Участники сирийской Гражданской обороны заявили, что эвакуировали более 100 тел с места взрыва машины около заправки в районе Рашидин.

Вечером 15 апреля сообщалось о 70 погибших.

В субботу террорист-смертник подорвался в автомобиле. Рядом стояла колонна автобусов с эвакуированными жителями осажденных боевиками шиитских поселений Фуа и Кефрая (провинция Идлиб). Колонна, в которой перемещались более пяти тысяч человек, следовала во временный центр по размещению беженцев в Джибрине.

Эвакуация жителей Эль-Фуа и Кефрая осуществляется в рамках соглашения о локальном примирении между правительственной армией и вооруженной оппозицией. В обмен на это со стороны боевиков идет вывоз гарнизонов двух городов под Дамаском, удерживаемых оппозицией - Забадани и Мадаи.