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В стране и мире | Число жертв теракта в Алеппо превысило сотню

16.04.2017|13:32
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Число жертв теракта в пригороде сирийского Алеппо увеличилось как минимум до 112. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека (Syrian Observatory for Human Rights).

Участники сирийской Гражданской обороны заявили, что эвакуировали более 100 тел с места взрыва машины около заправки в районе Рашидин.

Вечером 15 апреля сообщалось о 70 погибших.

В субботу террорист-смертник подорвался в автомобиле. Рядом стояла колонна автобусов с эвакуированными жителями осажденных боевиками шиитских поселений Фуа и Кефрая (провинция Идлиб). Колонна, в которой перемещались более пяти тысяч человек, следовала во временный центр по размещению беженцев в Джибрине.

Эвакуация жителей Эль-Фуа и Кефрая осуществляется в рамках соглашения о локальном примирении между правительственной армией и вооруженной оппозицией. В обмен на это со стороны боевиков идет вывоз гарнизонов двух городов под Дамаском, удерживаемых оппозицией - Забадани и Мадаи.

Источник — lenta.ru
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Гость|16.04.2017 14:00|

Валить оттуда, шеиты и сунниты пусть разбираются сами.

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