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В стране и мире | Бывший американский футболист задавил трехлетнюю дочь

15.04.2017|12:06
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Американец Тодд Хеп, выступавший в Национальной футбольной лиге (НФЛ), задавил свою трехлетнюю дочь. Об этом сообщает ESPN.

Хеп двигался на автомобиле по территории, примыкающей к его дому в штате Аризона, и по неосторожности наехал на девочку. Она была доставлена в госпиталь, где скончалась.

Полиция не увидела в действиях спортсмена ничего подозрительного и продолжает расследование.

Хеп завершил профессиональную карьеру в 2012 году. Он выступал в составе клубов «Балтимор Рэйвенс» и «Аризона Кардиналс». В 2002 и 2003 годах он принимал участие в «Пробоуле» — матче всех звезд НФЛ.

Источник — lenta.ru
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