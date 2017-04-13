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В стране и мире | Двое детей отравились крысиным ядом в саратовском детсаду

13.04.2017|14:03
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В Саратове шестилетний мальчик и семилетняя девочка отравились, предположительно, крысиным ядом. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщается на сайте областной прокуратуры.

По предварительным данным, 12 апреля воспитанники одного из детских садов Волжского района нашли две таблетки крысиного яда и попробовали их, после чего их госпитализировали.

Отмечается, что в настоящее время угрозы для жизни детей нет.

По факту произошедшего начата проверка, по результатам которой будет дана оценка законности действий сотрудников дошкольного учреждения.

В мае 2016 года в Воронеже ребенок в одном из детских садов на прогулке угостил сверстников неизвестным грибом. В больницу были доставлены 12 пятилетних воспитанников с подозрением на отравление. Пять из них госпитализировали, родители остальных отказались от помещения своих детей в стационар.

Источник — lenta.ru
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Гость|13.04.2017 14:16|

Детей должны воспитывать дедушка с бабушкой, а не по чужим людям

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