13.04.2017 | 14:03

В Саратове шестилетний мальчик и семилетняя девочка отравились, предположительно, крысиным ядом. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщается на сайте областной прокуратуры.

По предварительным данным, 12 апреля воспитанники одного из детских садов Волжского района нашли две таблетки крысиного яда и попробовали их, после чего их госпитализировали.

Отмечается, что в настоящее время угрозы для жизни детей нет.

По факту произошедшего начата проверка, по результатам которой будет дана оценка законности действий сотрудников дошкольного учреждения.

В мае 2016 года в Воронеже ребенок в одном из детских садов на прогулке угостил сверстников неизвестным грибом. В больницу были доставлены 12 пятилетних воспитанников с подозрением на отравление. Пять из них госпитализировали, родители остальных отказались от помещения своих детей в стационар.