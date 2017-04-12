12.04.2017 | 16:15

Строительство завода электромобилей в Приморском крае начнется весной 2018 года. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает Rambler News Service.

Соглашение о создании российско-японского предприятия «Прометей» было подписано руководителем холдинга «Сумотори» Виталием Веркеенко, корпорацией Arai Shoji Co. Ltd. и губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским. Под строительство зарезервирован земельный участок площадью в три гектара.

Электромобили будут выпускаться на базе японских малолитражек. На первом этапе работы «Прометей» намеревается выпускать пять тысяч электрокаров в год. Кроме того, на производственной площадке также будут утилизировать старые легковые и грузовые машины - до двух тысяч машин ежемесячно.

30 марта стало известно, что компания Volvo задумалась о том, чтобы локализовать сборку машин и наладить производство автокомпонентов на территории России. Об этом заявил президент и генеральный директор автоконцерна Volvo Car Russia Майкл Мальмстен. По его словами, компания рассчитывает на восстановление российского авторынка.