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В стране и мире | Строительство завода электромобилей в России начнется в 2018 году

12.04.2017|16:15
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Строительство завода электромобилей в Приморском крае начнется весной 2018 года. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает Rambler News Service.

Соглашение о создании российско-японского предприятия «Прометей» было подписано руководителем холдинга «Сумотори» Виталием Веркеенко, корпорацией Arai Shoji Co. Ltd. и губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским. Под строительство зарезервирован земельный участок площадью в три гектара.

Электромобили будут выпускаться на базе японских малолитражек. На первом этапе работы «Прометей» намеревается выпускать пять тысяч электрокаров в год. Кроме того, на производственной площадке также будут утилизировать старые легковые и грузовые машины - до двух тысяч машин ежемесячно.

30 марта стало известно, что компания Volvo задумалась о том, чтобы локализовать сборку машин и наладить производство автокомпонентов на территории России. Об этом заявил президент и генеральный директор автоконцерна Volvo Car Russia Майкл Мальмстен. По его словами, компания рассчитывает на восстановление российского авторынка.

Источник — lenta.ru
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