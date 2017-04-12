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В стране и мире | На юго-востоке Москвы объявили карантин из-за бешеного кота

12.04.2017|16:17
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В районе Некрасовка на юго-востоке столицы объявили карантин из-за выявленного случая бешенства у домашнего кота. Об этом сообщается на сайте столичного комитета ветеринарии.

«Причиной введения карантина стал лабораторно подтвержденный диагноз бешенства у домашнего животного - кота. Животное ранее не вакцинировалось против бешенства», - отметили в комитете.

Ранее 12 апреля на портале столичного правительства было размещено распоряжение мэра Сергея Собянина об установлении карантина на территории района Некрасовка. До 9 июня там запрещено проводить выставки кошек и собак и торговать животными. Кроме того, собак и кошек нельзя вывозить за территорию района.

С начала 2017 года карантин по бешенству на территории Москвы введен впервые.

В ноябре 2016 года в столичном районе Отрадное был введен карантин по бешенству. Меры приняты в связи с нападением кота, зараженного этим инфекционным заболеванием, на семерых человек. Все пострадавшие в результате инцидента были направлены на противовирусную терапию. Больного кота спасти не удалось.

Источник — lenta.ru
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