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В стране и мире | Вино из Крыма арестовали на выставке в Италии

11.04.2017|16:37
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На международной выставке вина в итальянской Вероне арестовали продукцию из Крыма. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает «Крыминформ».

Глава республики Сергей Аксенов назвал случившееся «глупым политическим шагом». По его словам, всем было известно, что крымчане едут на выставку в составе российской делегации.

«Хамство. На выставку приехали представители ряда крымских производителей вина. Вчера итальянская полиция непонятно по каким причинам арестовала всю продукцию. Сейчас министерство иностранных дел разбирается», — заявил он.

Глава РК отметил, что крымское правительство не оставит своих производителей без поддержки.

По информации РИА Новости, крымские вина забрали с российского стенда из-за обращения украинской стороны в правоохранительные органы Италии.

В октябре 2016-го на виноградарско-винодельческом комбинате «Массандра» в честь визита делегации депутатов региональных парламентов Италии заложили вино из итальянского сорта Санджовезе, выращенного в Крыму.

Крым воссоединился с Россией по результатам прошедшего 16 марта 2014 года референдума. В Киеве и западных странах отказываются признать итоги плебисцита и считают полуостров украинской территорией. Москва, в свою очередь, указывает на соответствие процедуры нормам международного права.

Источник — lenta.ru
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Гость|11.04.2017 17:23|

Ну чего трепыхаются, чегО!? Всё равно перед смертью не надышатся!

Гость|11.04.2017 17:29|

Вы про Крым?

Гость|11.04.2017 17:32|

Гость писал(a):

Вы про Крым?
В Крыму-то всё хорошо...

Гость|11.04.2017 17:36|

Гость писал(a):

Вы про Крым?
Какой Крым наЪ!? Я про хохлов и гейропу! Им скоро край!

Имя: Гость
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