11.04.2017 | 15:08

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД и Минтрансу внести поправки в правила дорожного движения (ПДД), чтобы приблизить их к общеевропейским стандартам. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает «Коммерсантъ».

В частности, водители, двигающиеся по перекрестку с круговым движением, получат преимущество перед въезжающими на круг. «Подобная практика, существующая практически во всем мире, зарекомендовала себя как более эффективная для регулирования движения. Поэтому логично ее применение и в России. Более того, многие наши граждане самостоятельно ездят за границу на автомобиле или арендуют его, и эта разница в ПДД может лишь создавать путаницу для водителей», - пояснил представитель Шувалова.

Также предлагается дополнить ПДД новым термином и знаком «Зона успокоенного движения». В таких местах в городах пешеходы смогут переходить дорогу в любом месте, а автомобили обяжут ехать со скоростью 10-20 километров в час.

Согласно ПДД, в настоящее время на круге водители уступают путь тем, кто на него въезжает. В случае когда перед кругом установлен знак «Уступи дорогу», пропускают въезжающие на перекресток.