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В стране и мире | Шувалов поручил приблизить правила дорожного движения к европейским

11.04.2017|15:08
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Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД и Минтрансу внести поправки в правила дорожного движения (ПДД), чтобы приблизить их к общеевропейским стандартам. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает «Коммерсантъ».

В частности, водители, двигающиеся по перекрестку с круговым движением, получат преимущество перед въезжающими на круг. «Подобная практика, существующая практически во всем мире, зарекомендовала себя как более эффективная для регулирования движения. Поэтому логично ее применение и в России. Более того, многие наши граждане самостоятельно ездят за границу на автомобиле или арендуют его, и эта разница в ПДД может лишь создавать путаницу для водителей», - пояснил представитель Шувалова.

Также предлагается дополнить ПДД новым термином и знаком «Зона успокоенного движения». В таких местах в городах пешеходы смогут переходить дорогу в любом месте, а автомобили обяжут ехать со скоростью 10-20 километров в час.

Согласно ПДД, в настоящее время на круге водители уступают путь тем, кто на него въезжает. В случае когда перед кругом установлен знак «Уступи дорогу», пропускают въезжающие на перекресток.

Источник — lenta.ru
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Гость|11.04.2017 15:23|

penzainform.ru писал(a):

«Зона успокоенного движения». В таких местах в городах пешеходы смогут переходить дорогу в любом месте, а автомобили обяжут ехать со скоростью 10-20 километров в час.
Класс! Вот штрафов соберут!

Гость|11.04.2017 15:34|

Может и дороги тогда к европейским приблизим!

Гость|11.04.2017 15:42|

Гость писал(a):

Может и дороги тогда к европейским приблизим!
Думаешь, в Европе хорошие дороги? Ошибаешься.

Гость|11.04.2017 15:53|

Гость писал(a):

Думаешь, в Европе хорошие дороги? Ошибаешься.
действительно...куда им до пензенских...да...ватан?

Имя: Гость
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