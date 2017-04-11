Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|11 апр 2017|17:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+15oC
Завтра | Ливень |
  60.30  |  $  56.96
 

В стране и мире | Рядом с аэропортом Внуково загорелась трава

11.04.2017|17:03
Печать

В московском аэропорту Внуково случился пожар. Об этом сообщил журналист Reuters в Twitter агентства.

По его словам, клубы черного дыма были заметны рядом с самолетной стоянкой. Пожар удалось оперативно устранить, сообщает сайт Airlive.

В то же время в МЧС объяснили агентству происходящее горящей травой за пределами аэропорта, говорится в сообщении.

11 апреля во Внуково должен прибыть госсекретарь США Рекс Тиллерсон. На момент возгорания его самолет еще не сел.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Гость|11.04.2017 17:20|

penzainform.ru писал(a):

госсекретарь США Рекс
у нас собак так зовут)

Гость|11.04.2017 17:24|

penzainform.ru писал(a):

«Надо отказываться от традиции сжигания мусора на приусадебных участках. - подчеркнул Иван Белозерцев.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!