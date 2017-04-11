В московском аэропорту Внуково случился пожар. Об этом сообщил журналист Reuters в Twitter агентства.
По его словам, клубы черного дыма были заметны рядом с самолетной стоянкой. Пожар удалось оперативно устранить, сообщает сайт Airlive.
В то же время в МЧС объяснили агентству происходящее горящей травой за пределами аэропорта, говорится в сообщении.
11 апреля во Внуково должен прибыть госсекретарь США Рекс Тиллерсон. На момент возгорания его самолет еще не сел.
penzainform.ru писал(a):у нас собак так зовут)