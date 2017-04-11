11.04.2017 | 17:03

В московском аэропорту Внуково случился пожар. Об этом сообщил журналист Reuters в Twitter агентства.

По его словам, клубы черного дыма были заметны рядом с самолетной стоянкой. Пожар удалось оперативно устранить, сообщает сайт Airlive.

В то же время в МЧС объяснили агентству происходящее горящей травой за пределами аэропорта, говорится в сообщении.

11 апреля во Внуково должен прибыть госсекретарь США Рекс Тиллерсон. На момент возгорания его самолет еще не сел.