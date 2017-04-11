11.04.2017 | 14:35

Пьяный россиянин в Камбодже врезался на внедорожнике в мотоцикл, водитель и пассажир которого также были нетрезвыми, передает во вторник, 11 апреля, газета Cambodia Daily.

Инцидент произошел в курортном городе Сиануквиль, расположенном в 200 километрах от камбоджийской столицы Пномпень. Россиянин, личность которого не раскрывается, сбил транспортное средство с двумя местными жителями и попытался скрыться с места ДТП.

Однако друзья пострадавших догнали его на мотоциклах и избили. В итоге мужчина оказался в той же больнице, что и люди, которых он сбил. Мотоциклисты и водитель внедорожника получили незначительные травмы и были вскоре выписаны из клиники.

Как заявили в местной полиции, все участники конфликта находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Предъявлять обвинения никому из них не стали. Дело в том, что пострадали обе стороны, к тому же никто из участников ДТП и драки не подал заявление в правоохранительные органы, пояснили силовики.

В декабре 2016 года российский турист на таиландском острове Пхукет врезался на мотоцикле в машину, за рулем которой находилась гражданка Южной Кореи. В результате россиянин и его пассажир погибли от полученных травм.