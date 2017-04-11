Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|11 апр 2017|16:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+15oC
Завтра | Ливень |
  60.30  |  $  56.96
 

В стране и мире | Нетрезвый россиянин на внедорожнике врезался в пьяного мотоциклиста в Камбодже

11.04.2017|14:35
Печать

Пьяный россиянин в Камбодже врезался на внедорожнике в мотоцикл, водитель и пассажир которого также были нетрезвыми, передает во вторник, 11 апреля, газета Cambodia Daily.

Инцидент произошел в курортном городе Сиануквиль, расположенном в 200 километрах от камбоджийской столицы Пномпень. Россиянин, личность которого не раскрывается, сбил транспортное средство с двумя местными жителями и попытался скрыться с места ДТП.

Однако друзья пострадавших догнали его на мотоциклах и избили. В итоге мужчина оказался в той же больнице, что и люди, которых он сбил. Мотоциклисты и водитель внедорожника получили незначительные травмы и были вскоре выписаны из клиники.

Как заявили в местной полиции, все участники конфликта находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Предъявлять обвинения никому из них не стали. Дело в том, что пострадали обе стороны, к тому же никто из участников ДТП и драки не подал заявление в правоохранительные органы, пояснили силовики.

В декабре 2016 года российский турист на таиландском острове Пхукет врезался на мотоцикле в машину, за рулем которой находилась гражданка Южной Кореи. В результате россиянин и его пассажир погибли от полученных травм.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!