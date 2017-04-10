Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|10 апр 2017|15:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+1oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  60.75  |  $  57.39
 

В стране и мире | Милонов предложил запретить россиянам сидеть в соцсетях в рабочее время

10.04.2017|15:37
Печать

Депутат Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект, запрещающий россиянам пользоваться социальными сетями в рабочее время. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

«Потери рабочего времени огромны, но работодателям бороться с этим очень сложно. Проектом предлагается запретить использование социальных сетей в бюджетных организациях, а в отношении других юридических лиц доступ работников к социальным сетям предлагается урегулировать в дополнительных условиях трудового договора», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает, что пользователь при регистрации должен будет указать паспортные данные. По мнению Милонова, это позволит бороться с фейковыми страницами. «Сейчас любой человек может зарегистрироваться под другим именем, причем как под вымышленным, так и под именем кого-либо из знакомых. На такой странице можно выложить фотографии, написать сообщения, компрометирующие лицо, которому якобы принадлежит страница», — объясняется в пояснительной записке. Уточняется, что в настоящее время не предусмотрена ответственность за подобные действия.

Кроме того, согласно законопроекту, лицам до 14 лет будет запрещено пользоваться социальными сетями. Таким образом парламентарий хочет решить проблему так называемых «групп смерти», а также избавить детей от тлетворного влияния трудных подростков.

Ранее 10 апреля ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которому 62 процента россиян поддерживают инициативу о законодательном запрете детям до 14 лет пользоваться социальными сетями. Против высказались 35 процентов. Инициативу о регистрации в социальных сетях по паспорту отрицательно восприняли 52 процента респондентов. Идею поддержали 39 процентов участников исследования.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Гость|10.04.2017 15:45|

Пусть Милонов с себя начнёт

Гость|10.04.2017 15:48|

Как можно всерьез воспринимать слова такого латентного гомосека, как Милонов?

Гость|10.04.2017 15:51|

Гость писал(a):

Пусть Милонов с себя начнёт
Проходили уже при Андропове. Ходили патрули по кафе, кинотеатрам, магазинам - отлавливали работающих и школьников, составляли на них протоколы и требовали доказательства, что ты гуляешь в свободное от работы время.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!