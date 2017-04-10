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В стране и мире | Большинство избирателей Южной Осетии проголосовали за новое название республики

10.04.2017|10:15
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81,5 процента участников референдума в Южной Осетии согласны на введение для республики равнозначного названия Алания. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, проведенных на 23 участках из 77, сообщает РИА Новости.

Опрос проводился на 23 из 77 избирательных участков. Вопрос был задан 2981 человеку.

На президентских выборах, которые проводились одновременно с референдумом, ожидается второй тур: опросы показали, что действующий глава республики Леонид Тибилов набирает 45,8 процента голосов, его ближайший соперник, спикер парламента Анатолий Бибилов — 36,9 процента. За третьего кандидата, сотрудника КГБ Алана Гаглоева, согласно исследованию, проголосовали 16,8 процента избирателей. При этом для победы претенденту необходимо более 50 процентов голосов.

Южная Осетия, провозгласившая свою независимость от Грузии в 1991 году, имеет статус частично признанной республики. Ее считают самостоятельным государством пять стран: Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Тувалу.

Источник — lenta.ru
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Гость|10.04.2017 11:04|

penzainform.ru писал(a):

глава республики Леонид Тибилов
Зачем фамилию с двумя ошибками написали?

Имя: Гость
Комментарий:

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