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В стране и мире | Жертвами взрыва у церкви в Египте стали 15 человек

09.04.2017|12:17
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У церкви в египетском городе Танта в воскресенье, 9 апреля, прогремел взрыв. По информации телеканала Al Arabiya, погибли не менее 15 человек, 42 получили ранения.

Отмечается, что число погибших может возрасти, поскольку из-за Вербного воскресенья в церкви было много людей. В то же время портал NRT сообщает о гибели 21 человека.

По информации издания, спустя некоторое после ЧП в церкви в Танте произошел второй взрыв. Атаке подвергся центр подготовки полицейских. О жертвах и пострадавших информации пока нет.

Ответственность за нападения на себя пока не взяла ни одна из группировок.

В декабре прошлого года в коптском соборе в Каире произошел взрыв, жертвами которого стали 22 человека. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России). Боевики пообещали «продолжать войну против отступников».

Христиане-копты составляют, по разным данным, от 10 до 20 процентов населения Египта, то есть примерно 6,5-13 миллионов человек. Большинство их принадлежит к коптской православной церкви, меньшая часть — к коптской католической церкви. В последнее время копты нередко становятся целью нападений исламских радикалов.

Источник — lenta.ru
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