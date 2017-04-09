Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|9 апр 2017|14:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
+10oC
Завтра | Облачно |
  60.57  |  $  56.92
 

В стране и мире | В Совфеде допустили ракетный удар США по военным объектам КНДР

09.04.2017|13:15
Печать

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров допустил, что США могут нанести ракетный удар по северокорейским военным объектам. Об этом он заявил в комментиарии РИА Новости в воскресенье, 9 апреля.

Сенатор провел аналогию с американским ударом по сирийском аэродрому Шайрат. По его словам, данная атака объяснялась соображениями национальной безопасности, а КНДР может восприниматься Вашингтоном как еще большая угроза, чем Дамаск.

Озеров также прокомментировал отправку Соединенными Штатами ударной группы Военно-морских сил (ВМС) страны в западную часть Тихого океана в район Корейского полуострова. По его мнению, подобный шаг может подтолкнуть Пхеньян к «дальнейшим необдуманным действиям».

Сенатор признал, что американские корабли, в случае, если они не нарушают международных соглашений, могут находиться в любой части мирового океана. «Однако их присутствие у берегов Кореи будет крайне неполезно с учетом необходимости выстраивания переговорного процесса с Пхеньяном», — заключил он.

Об отправке ударной группы ВМС США к Корейскому полуострову стало известно ранее 9 апреля. По данным источников агентства Reuters, группа кораблей во главе с атомным авианосцем Carl Vinson направится в регион из Сингапура. Отмечается, что такие были приняты в связи с обеспокоенностью США относительно наращивания КНДР военного потенциала.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!