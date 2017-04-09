09.04.2017 | 13:15

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров допустил, что США могут нанести ракетный удар по северокорейским военным объектам. Об этом он заявил в комментиарии РИА Новости в воскресенье, 9 апреля.

Сенатор провел аналогию с американским ударом по сирийском аэродрому Шайрат. По его словам, данная атака объяснялась соображениями национальной безопасности, а КНДР может восприниматься Вашингтоном как еще большая угроза, чем Дамаск.

Озеров также прокомментировал отправку Соединенными Штатами ударной группы Военно-морских сил (ВМС) страны в западную часть Тихого океана в район Корейского полуострова. По его мнению, подобный шаг может подтолкнуть Пхеньян к «дальнейшим необдуманным действиям».

Сенатор признал, что американские корабли, в случае, если они не нарушают международных соглашений, могут находиться в любой части мирового океана. «Однако их присутствие у берегов Кореи будет крайне неполезно с учетом необходимости выстраивания переговорного процесса с Пхеньяном», — заключил он.

Об отправке ударной группы ВМС США к Корейскому полуострову стало известно ранее 9 апреля. По данным источников агентства Reuters, группа кораблей во главе с атомным авианосцем Carl Vinson направится в регион из Сингапура. Отмечается, что такие были приняты в связи с обеспокоенностью США относительно наращивания КНДР военного потенциала.