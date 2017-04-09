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В стране и мире | Движение на Белорусском направлении МЖД после столкновения поездов восстановлено

09.04.2017|10:34
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Движение поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) после столкновения составов восстановлено. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщается на сайте «Российских железных дорог» (РЖД).

«Железнодорожники завершили восстановительные работы на перегоне Фили — Кунцево-1, и с 05:46 он открыт для движения. Поезда курсируют согласно расписанию», — отмечается в сообщении. По информации компании, за медицинской помощью обратились 28 человек, из них 13 были госпитализированы. Ранее в РЖД сообщили о 50 пострадавших.

По данным МЧС России, госпитализация потребовалась 12 пострадавшим. Список раненых опубликован на сайте ведомства. При этом источник РИА Новости в медицинских службах города сообщил, что семь человек уже выписаны из больницы. В числе пассажиров, которые обратились за медицинской помощью, — двое граждан Белоруссии.

Авария на перегоне станций Фили — Кунцево-1 произошла 8 апреля в 22:40. Машинист электрички Москва — Усово применил экстренное торможение из-за человека, который перебегал железнодорожные пути. Как уточнили в РЖД, из-за «нештатной ситуации была нарушена система торможения электропоезда, в результате чего произошло самопроизвольное движение его в обратную сторону с последующим столкновением со стоящим составом Москва — Брест».

По данным Следственного комитета России, в момент аварии в поезде находились 455 пассажиров и бригада, а в электричке — машинист, его помощник и два контролера.

По факту произошедшего инициирована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Источник — lenta.ru
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