09.04.2017 | 10:32

Спасатели обнаружили тело второго погибшего в результате взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме в Таганроге. Об этом ТАСС в воскресенье, 9 апреля, сообщили в главном управлении МЧС России по Ростовской области.

Тело было найдено при разборе завалов. Личность погибшего пока не установлена.

«Интерфаксу» в пресс-службе министерства здравоохранения Ростовской области заявили, что в больнице находятся двое пострадавших. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Официальный представитель следственного управления СКР Галина Гагалаева сообщила агентству, что ведомство начало доследственную проверку по факту произошедшего.

Взрыв бытового газа произошел в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Таганроге рано утром 9 апреля. В результате была повреждена внешняя стена на площади 20 квадратных метров, межкомнатные перегородки и потолочное перекрытие. Из дома были эвакуированы свыше 130 человек, они находятся в пункте временного размещения, который организовали на базе детского сада.