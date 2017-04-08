08.04.2017 | 13:57

В Ингушетии неизвестные в ночь на субботу, 8 апреля, обстреляли патрульную автомашину. В результате один полицейский погиб, второй ранен, передает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

Преступление было совершено около 02:00 в Малгобеке. Нападавшие скрылись на легковом автомобиле. Проводятся мероприятия по их поиску и задержанию.

Между тем «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники сообщает, что жертвами нападения стали двое стражей порядка.

До этого убийство полицейских было совершено в Астрахани 4 апреля. Преступники застрелили двоих сотрудников, которые прибыли на оформление ДТП. Злоумышленники с места преступления скрылись. Два дня спустя стало известно, что все четверо участников нападения ликвидированы.