Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|8 апр 2017|15:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+9oC
Завтра | Облачно |
  60.57  |  $  56.92
 

В стране и мире | Лыжник Устюгов победил в Югорском марафоне в день своего 25-летия

08.04.2017|13:46
Печать

Российский лыжник Сергей Устюгов одержал победу в международном Югорском марафоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в субботу, 8 апреля, в Ханты-Мансийске. Вторым финишировал норвежец Петтер Нортуг. Третье место занял спортсмен из Швейцарии Кандид Пролон.

В день гонки Устюгову исполнилось 25 лет. Перед стартом Нортуг поздравил своего соперника, исполнив песню Happy Birthday To You.

Югорский лыжный марафон - финальный этап серии FIS Worldloppet Cup. Впервые эта гонка прошла в Ханты-Мансийске пять лет назад. Общий призовой фонд соревнований - около двух миллионов рублей.

В сезоне-2016/2017 Устюгов одержал победу в многодневке «Тур де Ски», а также завоевал пять медалей на чемпионате мира: две золотые и три серебряные.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!