08.04.2017 | 13:46

Российский лыжник Сергей Устюгов одержал победу в международном Югорском марафоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в субботу, 8 апреля, в Ханты-Мансийске. Вторым финишировал норвежец Петтер Нортуг. Третье место занял спортсмен из Швейцарии Кандид Пролон.

В день гонки Устюгову исполнилось 25 лет. Перед стартом Нортуг поздравил своего соперника, исполнив песню Happy Birthday To You.

Югорский лыжный марафон - финальный этап серии FIS Worldloppet Cup. Впервые эта гонка прошла в Ханты-Мансийске пять лет назад. Общий призовой фонд соревнований - около двух миллионов рублей.

В сезоне-2016/2017 Устюгов одержал победу в многодневке «Тур де Ски», а также завоевал пять медалей на чемпионате мира: две золотые и три серебряные.