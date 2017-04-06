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В стране и мире | Страдавшая анорексией британка победила на конкурсе по бодибилдингу

06.04.2017|09:52
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Жительница британского города Эндовер за 18 месяцев превратила себя из больной анорексией в бодибилдершу. Об этом пишет Daily Mail.

Как сообщает издание, ранее в апреле 24-летняя Никола Кинг (Nicola King) стала чемпионом бодибилдерского конкурса Pure Elite. Она победила в категории «Лучшая трансформация тела». До этого девушка шесть лет страдала анорексией, одно время она весила 25 килограммов при росте 175 сантиметров.

Благодаря помощи врачей и семьи Никола поправилась и в 2015 году увлеклась пауэрлифтингом. Теперь Кинг весит 56 килограммов и может выполнить становую тягу со штангой весом 40 килограммов.

«Я все еще борюсь, так как болезнь никогда не уходит полностью. Но я чувствую, что победила. Я никогда не думала, что справлюсь и вообще выживу. Это был долгий путь, и я горжусь собой», - поделилась англичанка.

Нервная анорексия - расстройство пищевого поведения, характеризующееся преднамеренным снижением веса, вызываемым или поддерживаемым самим пациентом в целях похудения или для профилактики набора лишнего веса. Чаще встречается у женщин. Сопровождается сильным страхом ожирения. У больного наблюдается искаженное восприятие своей физической формы: присутствует беспокойство об увеличении веса, даже если такового в действительности не наблюдается.

Источник — lenta.ru
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