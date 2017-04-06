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В стране и мире | Бомба обезврежена в жилом доме Петербурга

06.04.2017|11:57
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В жилом доме на Товарищеском проспекте Санкт-Петербурга найдено и обезврежено взрывное устройство. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Невского района города Константина Серова.

«Дана команда заселять жителей, до седьмого этажа все обезврежено», - заявил Серов, отметив, что на восьмом и девятом этажах следователи еще работают.

«Фонтанка» отмечает, что оцепление вокруг дома частично снято. До этого издание сообщало, что жильцы дома эвакуированы, причем три человека были выведены в наручниках.

По словам местных жителей, около пяти утра люди услышали шум выламываемой двери на восьмом этаже (номер подъезда не уточняется). После этого полицейские начали обходить квартиры с просьбой покинуть здание. Людей разместили в расположенном по соседству детском саду. Жильцы утверждают, что сотрудники правоохранительных органов изначально выламывали дверь в квартиру, которую снимали приезжие из Средней Азии.

Ранее 6 апреля сообщалось о задержании в Северной столице восьмого подозреваемого в вербовке в террористические организации «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (обе запрещены в России). По имеющейся информации, все они граждане Средней Азии. Существует ли связь между ними и задержанными в доме на Товарищеском проспекте, пока не сообщается.

3 апреля в петербургском метро, в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту», произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. Установлено, что теракт совершил 22-летний смертник Акбаржон Джалилов - этнический узбек из Киргизии, несколько лет назад получивший российский паспорт.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.04.2017 12:12|

Скорей бы выборы.

Гость|06.04.2017 12:40|

Взрыв произошёл возле школы в Ростове-на-Дону.

Сотрудники оперативных служб выехали на место взрыва неустановленного взрывного устройства, сработавшего в Ростове-на-Дону.

По уточнённой информации, ЧП произошло на пересечении улиц Социалистической и Нахичеванской. В результате инцидента есть пострадавшие.

По данному факту проводится проверка.

Гость|06.04.2017 15:06|

Гость писал(a):

еустановленного взрывного устройства
Фонарик, при нажатии на кнопку он взорвался.

Имя: Гость
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