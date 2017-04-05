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В стране и мире | СК проверит обстоятельства смерти сенатора Тюльпанова

05.04.2017|10:15
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Причиной смерти сенатора Вадима Тюльпанова, по предварительным данным, стал несчастный случай. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель Следственного комитета России (СКР).

«Сенатор Вадим Тюльпанов, находясь в одном из оздоровительных центров города, поскользнулся и получил при падении травму. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали его смерть», - рассказала представитель ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Территориальный главк СКР проводит доследственную проверку. В осмотре места происшествия принимают участие криминалисты и судебно-медицинские эксперты. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, отметили в СКР.

О смерти Тюльпанова стало известно вечером 4 апреля. По данным «Интерфакса», он скончался после того, как поскользнулся и упал, получив перелом основания черепа.

Источник — lenta.ru
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Гость|05.04.2017 13:15|

Баня,водка,девочки...хорошо ушёл,весело.Всем бы так...

Гость|05.04.2017 13:43|

В Октябрьском саду?

Имя: Гость
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