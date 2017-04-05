05.04.2017 | 14:09

Российская система качества (Роскачество) провела исследование свежих помидоров. Для проведения тестов были отобраны томаты популярных на отечественном рынке торговых марок. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках исследования были изучены 99 параметров качества и безопасности 19 овощных брендов. Образцы проверили на наличие болезней, карантинных вредных веществ, нитратов и ГМО. Для более глубокого анализа Роскачество расширило перечень показателей, добавив в программу испытаний 72 не регламентированных российским законодательством пестицида. Кроме того, исследование затронуло потребительские характеристики - внешний вид, запах и вкус овощей.

Распространенные потребительские мифы о «нитратных помидорах» не подтвердились: ни в одном образце запрещенных веществ обнаружено не было. Что касается «пластмассового вкуса», на который часто жалуются потребители томатов, то он является признаком незрелости помидора и не свидетельствует о «ненатуральном» происхождении овоща, отметили в Роскачестве.

В 12 случаях в томатах обнаружили следы пестицидов, используемых в сельском хозяйстве в России и за рубежом. Формально это не является нарушением, так как эти группы пестицидов нормируются законодательством.

Высококачественными томатами признаны образцы под торговыми марками Fine Life, «Зеленая грядка» и «ДСК Томаты Бакинские».