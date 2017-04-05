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В стране и мире | Роскачество объяснило пластмассовый вкус помидоров

05.04.2017|14:09
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Российская система качества (Роскачество) провела исследование свежих помидоров. Для проведения тестов были отобраны томаты популярных на отечественном рынке торговых марок. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках исследования были изучены 99 параметров качества и безопасности 19 овощных брендов. Образцы проверили на наличие болезней, карантинных вредных веществ, нитратов и ГМО. Для более глубокого анализа Роскачество расширило перечень показателей, добавив в программу испытаний 72 не регламентированных российским законодательством пестицида. Кроме того, исследование затронуло потребительские характеристики - внешний вид, запах и вкус овощей.

Распространенные потребительские мифы о «нитратных помидорах» не подтвердились: ни в одном образце запрещенных веществ обнаружено не было. Что касается «пластмассового вкуса», на который часто жалуются потребители томатов, то он является признаком незрелости помидора и не свидетельствует о «ненатуральном» происхождении овоща, отметили в Роскачестве.

В 12 случаях в томатах обнаружили следы пестицидов, используемых в сельском хозяйстве в России и за рубежом. Формально это не является нарушением, так как эти группы пестицидов нормируются законодательством.

Высококачественными томатами признаны образцы под торговыми марками Fine Life, «Зеленая грядка» и «ДСК Томаты Бакинские».

Источник — lenta.ru
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Гость|05.04.2017 14:21|

пластмассовый сыр, колбаса, помидоры – уже ничему не удивляюсь, время такое пришло.

Гость|05.04.2017 14:29|

penzainform.ru писал(a):

Что касается «пластмассового вкуса», на который часто жалуются потребители томатов, то он является признаком незрелости помидора
Болтуны.. А когда этот памидор созреет,то у него вообще нет никакого вкуса.Красивая дорогая помойка.

Гость|05.04.2017 14:42|

Импортозамещение мозга.

Гость|05.04.2017 14:47|

Сажают алюминиевые огурцы на брезентовом поле , у нас всё сьедят – главное чтоб недорого.

Гость|05.04.2017 15:19|

тепличные помидоры и огурцы - это гадость.

Гость|05.04.2017 15:25|

Гость писал(a):

Гость|05.04.2017 15:19|

тепличные помидоры и огурцы - это гадость.

Ну кроме тех что для чиновников выращивают-огурчики вкуснейшие, скоро и помидоры пойдут.

Гость|05.04.2017 15:41|

нассали в глаза из зомбоящика в очередной раз!!!!!!!

Гость|05.04.2017 15:50|

Хорошие помидоры - это сезонные помидоры, выращенные в грунте. Не бывает хороших томатов круглогодично. Все это понимают, но почему то покупают это пластмассовое дерьмо.

Гость|05.04.2017 15:51|

Сам беру помидоры у бабушек , грунтовые, пусть корявые, нетоварного вида. Зато настоящие.

Гость|05.04.2017 15:55|

Они объяснят и обоснуют что угодно. даже то, что висячий лучше стоячего

Гость|05.04.2017 16:00|

Гость писал(a):

нассали в глаза из зомбоящика в очередной раз!!!!!!!
Ничего себе у тебя модель телека продвинутая! А что же такое ты там смотрел?

Гость|05.04.2017 16:00|

Гость писал(a):

Сам беру помидоры у бабушек , грунтовые, пусть корявые, нетоварного вида. Зато настоящие.
Знал бы ты, где их растят и сколько в них разного "настоящщего"

Гость|05.04.2017 16:46|

penzainform.ru писал(a):

Российская система качества (Роскачество) провела исследование свежих помидоров. Для проведения тестов были отобраны томаты популярных на отечественном рынке торговых марок.
А где реклама какие брать помидоры?

А то все про КИРШ - ворье которое обирало пенсионеров, или про акцию на пластиковые окна, которая заканчивается завтра а потом продлевается

Гость|05.04.2017 16:48|

- Еда есть?

- Каша…

- Какая?

- Пластиковая…

Гость|05.04.2017 16:50|

Гость писал(a):

или про акцию на пластиковые окна, которая заканчивается завтра а потом продлевается
Вот эта реклама вообще супер! Вершина полета мысли рекламщиков и 11 канала

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Имя: Гость
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